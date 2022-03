Ortona, prova di forza contro lo Scafapassocordone: soffre ma vince 1-0 e rimane a -1 dalla vetta

ORTONA - L'Ortona è più forte di tutto, della sfortuna per due pesanti defezioni e della pressione dello Scafapassocordone, riuscendo a strappare un 1-0 che porta tre punti preziosissimi.

Il match della 20ª giornata si rivela molto faticoso per i gialloverdi, che nel corso dei 90 minuti perdono per infortunio Ligocki - possibile stiramento - e Di Donato, due pedine importantissime della squadra di Savini. Le occasioni latitano per gli ortonesi, che piuttosto soffrono gli attacchi degli ospiti, specialmente nel primo tempo. L'Ortona con compattezza e attenzione resiste e dimostra anche grandissimo cinismo quando, dopo un recupero palla favorito dall'unico errore della difesa avversaria, Dragani appoggia per Ibrahima Ndiaye, il quale non ci pensa un secondo e insacca in rete.

Un occasione, un gol, nonostante le tante difficoltà, rendono questa vittoria una vera e propria prova di forza della squadra gialloverde, che rimane lì, sorniona, a un punticino dalle vetta, in attesa di domenica. Tra una settimana, infatti, al Comunale di Ortona arriverà la Val Di Sangro, invischiata nella zona play-out, mentre la capolista Union Fossacesia andrà a fare visita proprio allo Scafapassocordone.

Pesante sconfitta invece per l'Athletic Lanciano, che a sei giornate dal termine vede spegnersi quasi del tutto le speranze per evitare almeno la retrocessione diretta, perdendo in casa 2-1 contro il Bucchianico penultimo; ora la zona play-out per i frentani è distante 9 punti.

20ª GIORNATA PROMOZIONE (GIRONE C)

Athletic Lanciano 1-2 Bucchianico

Casolana 6-1 Tollese

Francavilla 0-2 Miglianico

Ortona 1-0 Scafapassocordone

San Giovanni Teatino 0-1 Union Fossacesia

San Salvo 0-0 Atessa

Val Di Sangro 4-0 Elicese

CLASSIFICA PROMOZIONE (GIRONE C)

Union Fossacesia 41

Ortona 40

Miglianico 34

Scafapassocordone 33

Atessa 33

Casolana 33

Francavilla 28

San Salvo 27

San Giovanni Teatino 24

Tollese 23

Val Di Sangro 19

Elicese 18

Bucchianico 16

Athletic Lanciano 7