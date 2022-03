Aeroporto d’Abruzzo: "Ottima notizia accordo per voli quotidiani a Milano Linate"

PESCARA - "Faccio i miei complimenti al Presidente della SAGA, Vittorio Catone, per l'accordo sottoscritto con ITA Airways. Il ripristino dei collegamenti su Milano Linate, che si aggiungono a quelli già disponibili, è un risultato importante per l'intero territorio abruzzese".

A dichiararlo in una nota è il deputato della Lega, Antonio Zennaro, che aggiunge "Gli aeroporti come quello di Pescara richiedono un lavoro a tutti i livelli istituzionali, con un'attività parlamentare di sostegno. Nelle settimane precedenti avevo personalmente sollecitato i vertici di ITA sull'importanza, anche per il settore economico abruzzese, di questo tipo di collegamenti. Continuerò, inoltre, a lavorare per portare avanti l'emendamento già presentato a favore dei piccoli aeroporti, c'è ancora molto da fare sul piano governativo per garantire una maggiore solidità degli scali "minori" che servono territori comunque strategici, sia da un punto di vista turistico che di sviluppo commerciale e industriale".

"Il ripristino dei due voli giornalieri dall'Aeroporto d'Abruzzo a Milano Linate e ritorno è un'ottima notizia per tutto il nostro territorio. Siamo estremamente soddisfatte del risultato che Saga ha ottenuto dopo le interlocuzioni avute negli ultimi giorni con Ita, e ci complimentiamo con il Presidente Vittorio Catone, che ha saputo difendere questa tratta e darle il valore che merita, a tutela degli interessi dei cittadini e dei pendolari che la utilizzano periodicamente. È la testimonianza che, lavorando di squadra, si possano ottenere ottimi risultati per l'intero Abruzzo. Adesso si potrà continuare a impegnarsi nell'interesse dell'aeroporto, per dargli nuova importanza e renderlo, a tutti gli effetti, la prima cartolina della regione". Lo affermano il capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi e l'onorevole Carmela Grippa, Capogruppo per il M5S in Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni alla Camera dei Deputati, che la scorsa settimana avevano avuto un incontro col Presidente Catone proprio sul tema dei collegamenti Pescara-Milano.

"Un risultato importante per l'Abruzzo che vede ripristinati i collegamenti quotidiani con Milano Linate grazie al lavoro costante del presidente Vittorio Catone che ha siglato un accordo con la Ita Airways che ha deciso di puntare sullo scalo abruzzese per implementare lo sviluppo sostenibile del proprio network". Questo il plauso del capogruppo Lega in consiglio regionale, Vincenzo D'Incecco, per l'impegno dei vertici della Saga che hanno saputo salvaguardare il territorio sia in chiave turistica con l'avvento dell'estate, sia d'impresa e anche grazie alla risoluzione approvata all'unanimità dalla commissione Bilancio e Territorio la scorsa settimana.