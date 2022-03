Juniores regionali, l’Ortona con un grande cuore strappa il pass per la 2ª fase

ORTONA - Come nei migliori film sportivi, l'Ortona strappa il pass per la seconda fase del campionato Juniores regionali. Nello spareggio giocato sul neutro di Tollo contro il Manoppello succede tutto il possibile e immaginabile, emozioni a non finire, e il grande cuore dei gialloverdi viene premiato dal 3-1 finale.

L'Ortona parte a mille e trova il vantaggio con un'azione bellissima; lancio lungo dalle retrovie, Stefano Palermo controlla palla al volo favolosamente e mette a terra, un difensore avversario nel tentativo di allontanare il pericolo fa un assist involontario a Michael Albanese che con freddezza batte a rete.

Al 35° del primo tempo ancora Michael Albanese dà un effetto spettacolare al match perchè, raccogliendo un bel assist di Stefano Palermo, da fuori area disegna una fantastica parabola con la quale porta il risultato sul 2-0.

Quando tutto sembra in discesa, nella ripresa la squadra allenata da Mirko D'Alessandro è chiamata a dimostrare di saper soffrire da grande squadra. L'Ortona infatti viene messo alla corda dal Manoppello, fatica enormemente in mezzo al campo e rischia di subire il 2-1 su calcio di rigore, che però il portiere Francesco Palermo riesce a neutralizzare.

Il gol avversario arriva comunque qualche minuto dopo e a 10' dalla fine la sfida conosce il suo momento clou. Al Manoppello viene concesso un altro tiro dal dischetto, che potrebbe essere quello che porta al pareggio, Francesco Palermo si ritrova davanti un calciante diverso rispetto al precedente rigore, ma ha la geniale idea di buttarsi verso lo stesso angolo riuscendo a compiere il miracolo di parare due rigori.

Sulle ali dell'entusiasmo, i gialloverdi in contropiede blindano la vittoria con Mancini, che leggermente defilato sulla destra sorprende il portiere sul primo palo. Può esplodere così la festa dell'Ortona per una vittoria di tenacia, determinazione, cuore e tecnica, quasi epica. Ora, nella seconda fase, si ritroverà contro Bacigalupo Vasto Marina, Montesilvano e Avezzano.