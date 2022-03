Emergenza sanitaria Ucraina: domani conferenza stampa Marsilio e Verì

PESCARA - L'Abruzzo aderisce alla campagna umanitaria della Cross (la Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario) per l'assistenza sanitaria dei profughi in fuga dalla guerra in Ucraina, inviando medici e personale sanitario al confine con la Polonia.

Il progetto sarà presentato domani pomeriggio, in una conferenza stampa in programma alle ore 15:00 nella Sala D'Ascanio della sede di Pescara del Consiglio regionale (piazza Unione 13, terzo piano). All'incontro interverranno il presidente della Regione Marco Marsilio, l'assessore alla Salute Nicoletta Verì, il referente regionale per le maxiemergenze sanitarie Alberto Albani e il direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile Mauro Casinghini.