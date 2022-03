L’Ortona paga le tante assenze e cade in casa contro la Val Di Sangro: il Fossacesia va a +2

ORTONA - Tentativo di sorpasso in testa alla classifica mancato per l'Ortona, che non approfitta del 2-2 dell'Union Fossacesia in casa dello Scafapassocordone perdendo 3-2 tra le mura amiche contro la Val Di Sangro.

Partita subito in salita per i gialloverdi - privi di Di Donato, Ligocki, Spinello, Ferrara e Martelli -, che si sono ritrovati sotto nel punteggio, puniti alla prima occasione ospite. Ibra Ndiaye, nonostante un primo tempo non brillante dei suoi, è però riuscito con una grande azione personale a pareggiare i conti prima dell'intervallo.

Va ancora in svantaggio, nel secondo tempo, la squadra di mister Savini, alla Val Di Sangro viene infatti concesso un calcio di rigore dubbio, perfettamente trasformato. Ma un tiro dal dischetto viene assegnato anche ai padroni di casa, Ndiaye dagli 11 metri non sbaglia e fa 2-2.

Sulle ali dell'entusiasmo per la rete del pari, l'Ortona si lancia in avanti e va vicino due volte al 3-2. Poi, al 88º, arriva la doccia gelata, un errore di marcatura su una punizione laterale avversaria costa caro, la Val Di Sangro segna il 2-3.

Una sconfitta amara, sulla quale senza dubbio incidono le tante defezioni, ma la situazione oggi poteva essere anche peggiore, l'Union Fossacesia sarebbe potuto volare a +4, distacco che sarebbe stato più difficile da colmare a 5 partite dal termine. Invece il divario di 2 punti lascia tutto molto aperto, con l'Ortona che domenica prossima andrà a fare visita alla Casolana mentre l'Union Fossacesia ospiterà l'Atessa.

L'Athletic Lanciano, invece, sembra aver dato il segnale di resa con la sconfitta per 3-1 in casa della Tollese; il distacco di 10 punti per evitare la retrocessione diretta, con sole 5 giornate ancora disputare, è quasi incolmabile.





21ª GIORNATA PROMOZIONE (GIRONE C)

Atessa 2-3 San Giovanni Teatino

Bucchianico 1-1 Francavilla

Elicese 2-1 Casolana

Miglianico 0-1 San Salvo

Ortona 2-3 Val Di Sangro

Scafapassocordone 2-2 Union Fossacesia

Tollese 3-1 Athletic Lanciano

CLASSIFICA PROMOZIONE (GIRONE C)

Union Fossacesia 42

Ortona 40

Miglianico 34

Scafapassocordone 34

Atessa 33

Casolana 33

San Salvo 30

Francavilla 29

San Giovanni Teatino 27

Tollese 26

Val Di Sangro 22

Elicese 21

Bucchianico 17

Athletic Lanciano 7