Impavida Ortona, missione compiuta a Mondovì: 3 punti in tasca e sorpasso sul Porto Viro

ORTONA - Questa sera si sarebbe dovuto avere le idee un po' più chiare su quello che sarebbe stato il destino dell'Impavida Ortona, ma il caso ha voluto passare anche una seconda mano di giallo a questo già ansiogeno finale di stagione. Nella tarda mattinata di venerdì, infatti, è giunta la comunicazione che la gara del Porto Viro, in corsa per la salvezza, è stata rinviata a data da destinarsi, per atleti positivi al Covid.

Costretta all'attesa di conoscere meglio il proprio destino quindi anche Cantù, che proprio con i veneti si sarebbe giocata punti importantissimi per un piazzamento ai play-off promozione. L'obiettivo degli impavidi, ad ogni modo, era comunque quello di ottenere a Mondovì una vittoria di tre punti. Paradossalmente il non dover tendere l'orecchio ai risultati provenienti dagli altri campi ha contribuito a mantenere alta la concentrazione dei bianco-azzurri e ad essere consapevoli di essere artefici del proprio destino.

La Sieco rispetta i pronostici e vince per tre set a zero con una Synergy che, seppur priva di alcuni titolari ha dato del filo da torcere nel primo set di quella che era la loro ultima gara casalinga in Serie A2. Ortona, che tendenzialmente è sempre avanti, deve fare i conti nel primo set con una buonissima fase muro/difesa messa in atto dai monregalesi, nonché di una buon avvio del giovane schiacciatore Meschiari proveniente dal settore giovanile. Gara mai veramente in dubbio, con il pallino del gioco sempre in mano ad Ortona che se proprio deve soffrire, lo fa esclusivamente nel primo set quando, come da marchio di fabbrica, spreca per due volte un discreto vantaggio facendosi rimontare prima di concludere il parziale con il minimo scarto.

Per fortuna nel secondo set gli Impavidi tornano in campo con il motore già caldo. La squadra di Coach Lanci cresce in ogni fondamentale e Ferrato è in grado di variare molto il gioco ortonese riuscendo lui stesso a mettere a segno ben otto punti. C'era bisogno di una prestazione super e così è stato. De Paola fa un grandissimo lavoro in difesa e con il suo 67% chiude anche dove il libero Fusco non può arrivare. Super Fabi tocca addirittura il 100% di efficacia in attacco mentre Elia erige un muro insuperabile.

Ottime anche le prestazioni di Santangelo e di Pessoa, così come quella di Cappelletti che, entrato come arma segreta per il servizio, fa un ace e permette agli ortonesi molte ricostruzioni grazie alle sue battute potenti e ficcanti. L'obiettivo era quello di prendere tre punti da questa trasferta e la missione è compiuta.

IL TABELLINO

Synergy Mondovì - Sieco Ortona 0-3 (23-25 / 18-25 / 11-25)

Synergy Mondovì: Meschiari 10, Piazza n.e., Caldano 1, Raffa (L), Arinze Kelvin 21, Fenoglio (L) 37% Positiva - 16% Perfetta, Lusetti, Boscaini 3, Catena, Borsarelli, Gecchele, Ceban n.e., Cianciotta n.e.

Sieco Ortona: Fabi 11, Pessoa 13, Di Silvestre, Benedicendi (L) n .e., De Paola 6, Fusco (L) 65% Positiva – 24% Perfetta, Santangelo 11, Del Frà n.e., Bulfon n.e, Molinari n.e., Elia 7, Cappelletti 1, Ferrato 8

25ª GIORNATA

Gruppo Consoli McDonald's Brescia 0-3 Agnelli Tipiesse Bergamo

Delta Group Porto Viro - BAM Acqua S.Bernardo Cuneo (rinviata)

Conad Reggio Emilia 3-1 Kemas Lamipel Santa Croce

Emma Villas Aubay Siena 2-3 Pool Libertas Cantù

Cave Del Sole Lagonegro - HRK Diana Group Motta (rinviata)

Riposo: BCC Castellana Grotte

CLASSIFICA

Agnelli Tipiesse Bergamo 57

Kemas Lamipel Santa Croce 47

Conad Reggio Emilia 44

BCC Castellana Grotte 41

BAM Acqua San Bernardo Cuneo 40 (due partite in meno)

HRK Diana Group Motta 32 (una partita in meno)

Cave Del Sole Lagonegro 31 (una partita in meno)

Gruppo Consoli McDonald's Brescia 31

Pool Libertas Cantù 28

Emma Villas Aubay Siena 28

Sieco Service Impavida Ortona 26

Delta Group Porto Viro 24 (una partita in meno)

Synergy Mondovì 12