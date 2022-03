L’Aquila, il programma della settimana politica all’Emiciclo

L'AQUILA - La settimana politica all'Emiciclo prevede, per giovedì 31 marzo, alle 10:30, la seduta della Commissione di Vigilanza con il seguente ordine del giorno: Selezione personale Asl Lanciano-Vasto-Chieti, contratto a tempo determinato (auditi: l'assessore regionale Nicoletta Verì, il direttore generale della Asl 2 Thomas Schael, il direttore amministrativo Giovanni Stroppa e i portatori di interesse Masciulli Lorena e Sauro Lucia); applicazione del CCNL Sanità privata Aoip non medici (auditi: il direttore generale Dipartimento Sanità Claudio D'Amario e il segretario generale Fp CGIL Chieti Giuseppe Rucci). Venerdì 1 aprile, alle 11. 30, nella Sala Spagnoli, è in programma la seduta solenne del Consiglio regionale. A seguire si riunirà la Commissione Politiche europee che, all'ordine del giorno, prevede l'audizione del presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e del direttore del Dipartimento Presidenza Giunta regionale, Emanuela Grimaldi sulla Risoluzione recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"