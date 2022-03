Formazione, Marsilio: «Con Its Ortona valorizziamo nostro sistema ferroviario»

PESCARA - L'Accademia per la Mobilità sostenibile di Ortona, Its Most, raccoglie la sfida promossa dalla Regione Abruzzo volta all'attivazione di corsi di alta specializzazione nel settore ferroviario. L'obiettivo è inserire nel mercato del lavoro nuove professionalità per la gestione del trasporto ferroviario, modale e combinata. Il corso è rivolto a 25 giovani diplomati; due sono i corsi di formazione specializzante: tecnico per la preparazione dei mezzi ferroviari e tecnico per la conduzione dei mezzi ferroviari (macchinista), per un totale di 500 ore da svolgere nell'arco di 5 mesi. Le informazioni sono pubblicate sul sito www.itsmost.it. "Esprimo soddisfazione per la realizzazione di questo progetto che parte da una iniziativa del Consiglio regionale e punta a mettere in rete le competenze professionali e aziendali presenti sul territorio - ha spiegato il presidente Marco Marsilio -. Le aziende, più volte, mi hanno rappresentato la difficoltà di reperire macchinisti nel mercato del lavoro e l'iniziativa messa in campo, quindi, andrà a sanare questa criticità. L'Abruzzo - osserva ancora Marsilio - ha l'ambizione di avere una propria azienda ferroviaria, che opera sul territorio, e continua a crescere, ampliando l'offerta commerciale come avvenuto, negli ultimi giorni, con l'attivazione di un treno diretto da Lanciano all'Aquila per gli studenti. Noi vogliamo cogliere questa opportunità mettendo in rete le nostre aziende ferroviarie e l'istituto tecnico superiore di Ortona per "costruirci" in casa i tecnici. E' una attività lungimirante, contribuisce a risolvere il problema sistemico dell'approvvigionamento di forza lavoro specializzata. Invito - conclude Marsilio - i giovani abruzzesi ad aderire ai percorsi di formazione messi a disposizione dall'Its Mo.St di Ortona". Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente della Seconda commissione del Consiglio regionale, Manuele Marcovecchio, il presidente di Its Most, Alfonso Di Fonzo, il direttore For Fer, Stefano Impastato, il presidente di Tua Spa, Gianfranco Giuliante, e il presidente della divisione ferroviaria di Tua, Alberto Amoroso.