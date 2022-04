Università D’Annunzio: studenti al voto il 17, 18 e 19 maggio per i loro rappresentanti

CHIETI - L'Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" annuncia le date e le istruzioni relative all'elezione delle rappresentanze studentesche negli organismi di Ateneo per il biennio 2022/2024.

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, gli universitari si recheranno alle urne il 17, 18 e 19 maggio 2022 per scegliere i loro nuovi rappresentanti nel Comitato per lo Sport Universitario, nella Conferenza Regione-Università (C.R.U.), nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (A.D.S.U.), nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli di Corsi di Studio, nella Consulta degli Studenti, nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione.

Le votazioni si svolgeranno senza l'ausilio di supporti elettronici, dunque solo in modalità cartacea: per votare ci si dovrà infatti recare presso le sezioni dei campus di Chieti e Pescara.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti in merito sono disponibili sul portale ufficiale dell'Ateneo, nella sezione relativa al rinnovo delle rappresentanze studentesche.