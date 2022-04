Giornata Mondiale dell’Autismo, Asperger Abruzzo manifesta davanti alla sede della Sanità Abruzzo

PESCARA - Oggi, sabato 2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo, Asperger Abruzzo sarà a Pescara, in via Conte di Ruvo, davanti alla sede della Sanità Abruzzo dalle ore 10:00 alle ore 13:00 per manifestare e per raccontare a chi vorrà ascoltare, in presenza o in collegamento sulla pagina Facebook dell'associazione, tutti i problemi e i disagi a cui sono costrette le famiglie d'Abruzzo e i loro figli autistici a causa delle Istituzioni.