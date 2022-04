Il Covid in Abruzzo, i dati di oggi: 2068 nuovi positivi e 3 decessi

L'AQUILA - Coronavirus, sabato 2 aprile. Oggi in Abruzzo 2068 nuovi positivi (di cui 1451 emersi da test antigenico), di età compresa tra 3 mesi e 101 anni, eseguiti 4615 tamponi molecolari e 10760 test antigenici, 3 deceduti (un 96enne della provincia dell'Aquila, una 99enne della provincia di Teramo, 1 risalente ai giorni scorsi), 273727 guariti (+1112), 42232 attualmente positivi (+851), 296 ricoverati in area medica (+1), 17 in terapia intensiva (+1), 42020 in isolamento domiciliare (+950). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (392), Chieti (604), Pescara (413), Teramo (563), fuori regione (30), in accertamento (65).