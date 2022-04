La musica dei "Malati Immaginari" live a Pescara il 9 aprile

PESCARA - I Malati Immaginari tornano a suonare al Circolo Arci Futuro Imperfetto 2.0 di Pescara. Sabato 9 aprile il duo darkwave vastese presenterà dal vivo quello che sarà il primo disco della band, “Schiena Contro Schiena” di prossima uscita. E per l’occasione, Dario e Laura saranno accompagnati sul palco dalla narratrice e cantastorie Sara Cardarella, che “racconterà” in versi e prosa la storia umana e musicale dei Malati Immaginari. «Non è la prima volta che lavoriamo con lei. Già in passato abbiamo legato la nostra musica alla meravigliosa voce narrante di Sara, anche se al Futuro per la prima volta leggerà dei brani scritti da noi proprio per questo live».

Special guest del live, al loro esordio assoluto dal vivo, saranno le Nosara, promettente duo pescarese formato da Sara Berardinucci al microfono e Cristina Talanca al basso, che presenteranno il loro ultimo singolo Neve a Primavera di freschissima uscita per Visory Records. La collaborazione tra le due band nasce lo scorso gennaio, con la pubblicazione della cover La Bambola, indimenticabile successo di Patty Pravo.

I Malati Immaginari nascono a Vasto a novembre 2019, dall’incontro di Dario (chitarra, synth e voce) e Laura (cajon e percussioni).