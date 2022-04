Pescara. Il vastese Fabio Celenza ospite dell’Università "D’Annunzio" per il Cine Tv-Dub

PESCARA - Venerdì 8 aprile, dalle ore 15:00 l'aula Federico Caffè dell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio", Campus di Pescara ospiterà il vastese Fabio Celenza, il volto ma soprattutto la voce “nosense” di personaggi famosissimi come la Regina Elisabetta L, Mick Jagger, Keith Richards, Dalai Lama e tanti altri che lo hanno coronato come fenomeno del web.

Ha partecipato come comico a diversi programmi televisivi come Propaganda Live e Zelig.

È necessario prenotare il posto in aula inviando una mail all’indirizzo cinetvdub@gmail.com contenente nome e cognome del partecipante. Il Green Pass è obbligatorio.

L’evento è realizzato dall'associazione PAS - Partecipazione Attiva Studentesca con i fondi per le attività culturali e sociali degli studenti relativi al 2022.