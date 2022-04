L’Impavida Ortona perde contro BCC Castellana Grotte e saluta Serie A2 dopo 10 anni

ORTONA - Alla fine è successo quello che nessuno si augurava. Nessuno ad Ortona, quantomeno. La Sieco fallisce l'approccio a quella che era a tutti gli effetti la gara più importante della stagione ed impatta contro una BCC Castellana Grotte che, pur non avendo nulla da perdere o guadagnare hanno dato il 1000% per onorare il campionato.

Di contro i ragazzi impavidi incappano in una serata storta, che a rigiocarla altre 100 volte non verrebbe così storta. Gli avversari fanno male dai nove metri e così la ricezione è spesso sporca e di conseguenza l'attacco poco incisivo. Alla fine la percentuale d'attacco risulterà essere del 38%.

Peccato perché escludendo il primo set la Sieco è riuscita sempre ad arrivare ad un passo da quel punto fatidico che le avrebbe permesso di continuare a sperare nella fase dei play-out. Difficile stabilire quale sia stato il punto decisivo perso durante il corso della stagione. Resta l'amarezza di aver vanificato per un capello quello che è stato uno splendido girone di ritorno. Termina quindi dopo 10 anni consecutivi in Serie A2 l'avventura della Sieco Service Impavida Ortona.

LA CRONACA

Primo set che può tradursi come Theo contro tutti. L'opposto castellano inanella un micidiale filotto al servizio che spezza subito le gambe alla squadra ortonese. Come se non bastasse, mura, difende e schiaccia. In questo primo parziale i suoi compagni di squadra fungono quasi da comparsa. La Sieco non riesce a contenerlo e a distanza di pochi minuti, il set sembra già scritto. Una ricezione non perfetta non permette una buona costruzione per i ragazzi di Coach Lanci che tirano i remi in barca e aspettano solo che cada l'ultima palla di questo primo, terribile set.

È tutt'altra Impavida quella che scende in campo per il secondo set. Finalmente il muro comincia a fare il suo dovere e anche le coperture sono molto più efficaci. La squadra si sacrifica ed i risultati si vedono, stavolta sono i padroni di casa a tentare una fuga al pronti-via. Torna ad essere incisivo al servizio Castellana con il solito Theo e gli ospiti dimezzano il vantaggio per poi annullarlo del tutto sul finale. Un errore di copertura e una ricezione sporca condannano la Sieco a perdere anche il secondo parziale.

Nel terzo set, come nel precedente, la Sieco parte meglio, si scava un piccolo vantaggio ma gli avversari sono sempre al 100%. Gli ortonesi calano anche al servizio e Castellana ha vita facile. Recuperano lo strappo e si portano in vantaggio. Ma la Sieco risorge, grazie anche ad una prestazione super di Santangelo e Fabi. La Sieco acciuffa il set sul filo di lana e continua a sperare.

Quarto set che resta in equilibrio per pochissimo. Sono poi gli avversari a prendere in mano il gioco e a prendere il largo con la Sieco incapace di reagire se non nel rush finale, quando ormai forse è troppo tardi.

IL TABELLINO

Sieco Ortona Impavida Ortona 1-3 BCC Castellana Grotte (16/25 - 23/25 - 25/23 - 23/25)

Sieco Ortona: Fabi 9, Pessoa 11, Di Silvestre, Benedicendi (L), De Paola 5, Fusco (L) 58% Positiva – 42% Perfetta, Santangelo 17, Del Frà n.e., Bulfon 2, Molinari n.e., Elia 3, Cappelletti 5, Ferrato 2.

BCC Castellana Grotte: Fiore 12, Izzo 1, Zanettin n.e., Tiozzo 16, Presta 8, Arienti n.e., Toscani (L) POS. 63% – PERF. 37%, De Santis (L), Lopes Nery 21, Santambrogio 3, Capelli n.e., Borgogno, Truocchio 13.

RISULTATI 26ª GIORNATA

Kemas Lamipel Santa Croce 0-3 Emma Villas Aubay Siena

Pool Libertas Cantù 2-3 Gruppo Consoli McDonald’s Brescia

Agnelli Tipiesse Bergamo 3-1 Conad Reggio Emilia

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 Synergy Mondovì

HRK Diana Group Motta di Livenza 2-3 Delta Group Porto Viro

Sieco Ortona Impavida Ortona 1-3 BCC Castellana Grotte





RECUPERO 25ª GIORNATA

Cave Del Sole Lagonegro 3-2 HRK Diana Group Motta

CLASSIFICA

Agnelli Tipiesse Bergamo 60

Kemas Lamipel Santa Croce 47

BAM Acqua San Bernardo Cuneo 45

Conad Reggio Emilia 44

BCC Castellana Grotte 44

HRK Diana Group Motta 34

Gruppo Consoli McDonald's Brescia 33

Cave Del Sole Lagonegro 33

Emma Villas Aubay Siena 31

Pool Libertas Cantù 29

Delta Group Porto Viro 29

Sieco Service Impavida Ortona 26

Synergy Mondovì 12