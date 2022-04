Il corso di Medicina della "D’Annunzio" nella classifica internazionale delle università

CHIETI - Il corso di Medicina dell’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara entra per la prima volta nella classifica del QS World University Rankings by Subject 2022, dove si è classificato nella fascia 501-550 al mondo.

Dei soli 31 atenei italiani presenti nella classifica QS per Medicina, la “D’Annunzio”, unico ateneo abruzzese, è al 23° posto.

QS World University Rankings è la classifica mondiale delle Università pubblicata ogni anno.

Ha lo scopo di aiutare i potenziali studenti a identificare le scuole leader a livello mondiale nel campo prescelto. La classifica QS è compilata utilizzando sondaggi globali di QS su accademici e datori di lavoro, che vengono utilizzati per valutare la reputazione generale internazionale delle istituzioni in ogni materia.

Le università oggetto di analisi a livello mondiale sono state 1.543, con 14,7 milioni di articoli e quasi 96 milioni di citazioni e sondaggi reputazionali valutati su un campione di oltre 130.000 accademici.