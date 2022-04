Ortona. Una strada intitolata al politico ortonese Nino Pace

Sabato 9 aprile alle ore 11 sarà scoperta una targa toponomastica in ricordo di Nino Pace, esponente di spicco della politica e dell’amministrazione comunale e regionale per oltre un ventennio in ruoli centrali nell’apparato amministrativo regionale come consigliere e assessore fino ad essere eletto nel 1988, Presidente del Consiglio Regionale.

«Nino Pace è stato sindaco di Ortona, vice presidente della Giunta regionale, Assessore regionale e Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo – sottolinea il Sindaco Leo Castiglione - ma soprattutto uomo dalle grandi doti umane, sempre disponibile e aperto alle nuove sfide. Da quelle politiche alla guida nella nostra città con la prima giunta di sinistra a quelle regionali risultando il più giovane assessore nominato nella giunta regionale.

Con l’apposizione della targa si conclude un lungo percorso caratterizzato da diversi passaggi per l’intitolazione di questa via principale dell’area industriale ortonese. Grazie all’impegno di questa amministrazione, della commissione toponomastica e del suo presidente il consigliere Luigi Polidoro, è stata ripresa la fondamentale attività di aggiornamento della toponomastica nel nostro territorio con l’intitolazione ufficiale di numerose strade e nel caso specifico abbiamo risposto alle richieste fatte da diverso tempo dai familiari, cittadini e consiglieri comunali. Un piccolo segno che si inquadra nel più generale lavoro di valorizzazione della storia della nostra comunità».