L’Ortona torna a sorridere contro l’Athletic Lanciano, il San Salvo sale sul treno play-off

ORTONA - Dopo due sconfitte l'Ortona nella 23ª giornata del girone C del campionato di Promozione torna a sorridere battendo 2-0 l'Athletic Lanciano, ultimo in classifica e ora matematicamente retrocesso in Prima Categoria.

Nonostante il netto divario in classifica, il primo tempo si chiude sullo 0-0. Poi i gialloverdi, ancora privi di Di Donato e Ligocki, che insieme hanno segnato 17 dei 40 gol totali della squadra, riescono a trovare la via della rete sbloccando la gara con Ibra Ndiaye prima che Pompilio raddoppi.

Da Miglianico purtroppo non arrivano notizie confortanti, l'Union Fossacesia riesce a venire fuori da una trasferta difficile con i tre punti in tasca. Resta dunque invariata la situazione in testa alla classifica, a 3 giornate dal termine della fase regolare sono ancora 3 i punti che separano l'Ortona dalla vetta.

Sale sul treno play-off il San Salvo, protagonista di una cavalcata a dir poco straordinaria. A Tollo la squadra di Zeytulaev ottiene il 9° risultato utile consecutivo maturando una vittoria di tenacia. I biancazzurri nel primo tempo soffrono il grande vento e a 4' dall'intervallo si ritrovano sotto. Nella ripresa, però, il vento cala, il San Salvo riesce a fare di più il suo gioco e pareggia con Di Pietro. Nel finale Carlo Triglione trova il gol-vittoria che porta la squadra biancazzurra al 5° posto, a un solo punto di distanza dalla 3ª e 4ª piazza.

23ª GIORNATA PROMOZIONE, GIRONE C

Elicese 0-0 Francavilla

Bucchianico 2-2 San Giovanni Teatino

Miglianico 1-3 Union Fossacesia

Ortona 2-0 Athletic Lanciano

Scafapassocordone 1-1 Atessa

Tollese 1-2 San Salvo

Val Di Sangro 0-0 Casolana

CLASSIFICA PROMOZIONE (GIRONE C)

Union Fossacesia 46

Ortona 43

Casolana 37

Miglianico 37

San Salvo 36

Scafapassocordone 35

Atessa 35

Francavilla 33

San Giovanni Teatino 28

Tollese 26

Val Di Sangro 26

Elicese 25

Bucchianico 18

Athletic Lanciano 7