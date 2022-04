L’Aquila, al via la settimana politica all’Emiciclo

L'AQUILA - La settimana politica all'Emiciclo si aprirà con la Quinta Commissione consiliare "Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro", convocata per martedì 12 aprile, alle 15:30, presso la sala "S. Spagnoli" di Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila. Ad inizio seduta sarà ascoltato il segretario provinciale Fesica L'Aquila (Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato), Marcello Vivarelli, in relazione alla internalizzazione dei servizi delle Asl abruzzesi. A seguire saranno esaminati i seguenti progetti di legge: "Disciplina del sistema culturale regionale" (audizione dell'assessore regionale Daniele D'Amario); "Istituzione del servizio di psicologia di base"; "Politiche in materia di beni e attività culturali"; "Integrazioni alla L.R.21 luglio 1999, n.41 (Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette (controdeduzioni alle osservanze del Governo))". Giovedì 14 aprile, alle 10:00, si riunirà in seduta straordinaria la Prima Commissione "Bilancio, affari generali e istituzionali" per l'esame del testo unificato delle proposte di legge in materia di energie rinnovabili e comunità energetiche.

Saranno poi discussi i seguenti provvedimenti amministrativi riguardanti l'amministrazione interna del Consiglio regionale: "Bilancio di previsione 2022/2024 – Annualità 2022 – Variazione di stanziamento fra Capitoli di Spesa appartenenti missioni, programmi e macroaggregato diversi"; "Rendiconti dei Gruppi consiliari 2021, conclusione controllo di regolarità della Corte dei Conti – Presa d'atto".

Lo stesso giovedì, alle ore 10:30, la Seconda Commissione "Territorio, ambiente e infrastrutture", dedicherà la prima parte dei lavori al testo unificato in materia di energie rinnovabili e comunità energetiche, per poi esaminate il progetto di legge, "Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a uso idroelettrico".