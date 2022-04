Ortona: Domenica delle Palme in ricordo delle vittime del Covid-19

ORTONA - Commovente serata al Teatro F. P. Tosti per il tradizionale concerto della Domenica delle Palme che quest'anno ha avuto come tema il ricordo delle vittime ortonesi del Covid.

I Canti sul Salmo 50 sono stati composti dal maestro Paolo Angelucci e hanno visto in scena l'Orchestra Sinfonica Tosti diretta dal Maestro Cinzia Pennesi con il coro diretto dal Maestro Gabriele De Guglielmo.