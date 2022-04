Rincari autostrade abruzzesi: la Lega chiede incontro con Draghi per tutelare imprese e cittadini

L'AQUILA - «Abbiamo scritto una lettera al presidente del Consiglio Mario Draghi per sottolineare l'attenzione sulla situazione delle autostrade abruzzesi A24 e A25». Questo è l'incipit della nota dei parlamentari abruzzesi della Lega coordinati dal segretario regionale Luigi D'Eramo, e proseguono: «Le infrastrutture in questione sono strategiche per i collegamenti regionali e nazionali, ma sono da lungo tempo oggetto di importanti chiusure e restrizioni di carreggiata che - sostengono i parlamentari - comportano pesanti ripercussioni sulla sicurezza degli automobilisti, sulla viabilità, sull'economia abruzzese e le molteplici peculiarità del territorio. Con l'ombra di rincari delle tariffe».

D'Eramo, Bagnai, Zennaro e Bellachioma aggiungono: «Questa nostra missiva ha l'obiettivo di sbloccare nel più breve tempo possibile l'impasse attuale e, nella prospettiva degli investimenti previsti dal Pnrr, chiediamo quindi l'istituzione di un tavolo istituzionale permanente che possa dialogare in maniera costante con tutti gli attori conivolti per una celere risoluzione evitando anche una maggiorazione del prezzo al casello; ci auguriamo, dunque, che il presidente Draghi possa accogliere il nostro appello nell'interesse dell'Abruzzo e - concludono - dell'intera Nazione».