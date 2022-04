Riti di Pasqua e processioni. Uso della mascherina e regole anti covid

Un'ordinanza contingibile e urgente dispone l’uso della mascherina anche all’aperto per i riti legati alle celebrazioni di Pasqua

Con ordinanza sindacale n.104 è stato disposto l’obbligo dell’utilizzo della mascherina all’aperto in occasione delle processioni pasquali del Venerdì Santo. Si tratta di una misura di prevenzione che risponde alle avvertenze emanate dalla Questura di Chieti, in vista dei riti legati alle celebrazioni pasquali e in considerazione dell’attuale recrudescenza del contagio da covid che si registra sul territorio provinciale.

Il provvedimento riguarda la processione del Cristo Morto, di venerdì sera caratterizzata da un intenso afflusso di persone, ma più in generale tutte quelle celebrazioni legate alle celebrazioni pasquali che si svolgono sul territorio comunale e quindi anche le processioni nelle frazioni.

Nell’ordinanza è fatto obbligo di indossare i dispostivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) anche all’aperto durante la processione, escludendo solo i componenti del coro, dell’orchestra e i portatori dei simboli sacri e dei lampioni.