Università D’Annunzio: porte aperte a Chieti e Pescara per le future matricole

CHIETI - “La tua passione è ciò di cui abbiamo bisogno”, è con questo slogan che l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” invita i futuri studenti all’Open Day che si terrà in presenza nelle sedi di Chieti e Pescara il 22 aprile prossimo, dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

L’Open Day sul tema “Matricola per un giorno” è un evento di orientamento rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte delle Scuole secondarie di secondo grado e agli studenti delle Lauree triennali.

Le Scuole e i 14 Dipartimenti della “d’Annunzio” utilizzeranno aule dedicate nei due Campus universitari di Chieti e di Pescara dove i Presidenti delle Scuole, i Direttori dei Dipartimenti e alcuni Docenti, in collaborazione con il gruppo di lavoro per l’Orientamento di Ateneo, incontreranno e risponderanno alle domande degli studenti sull’organizzazione didattica, sulle modalità di accesso, sugli sbocchi professionali dei singoli corsi di Laurea e sui Corsi di nuova istituzione. Oltre alla illustrazione dei 64 Corsi di Studio presenti nell’Offerta formativa della “d’Annunzio”, saranno proposti workshops, lezioni e laboratori tematici.

Per l’intera giornata saranno presenti stand informativi di tutti i corsi di Laurea, divisi per Area, presso i quali sarà possibile confrontarsi direttamente con i docenti e gli studenti già iscritti alla “d’Annunzio”. Per iscriversi si può accedere dalla Home page di Ateneo, scegliere l’orario e l’area formativa oltre a richiedere un attestato PCTO.

Quest’anno all’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, in linea con le indicazioni ministeriali, sono state istituite anche borse di studio per iscritti ai corsi STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) riservate in particolare alle ragazze per indirizzarle verso studi di aree scientifiche, anche in considerazione dei corsi di nuova istituzione dell’Ateneo.