ORTONA - Per la prima volta a Ortona un seminario formativo sul tema dell'alimentazione del cane. L'associazione sportiva dilettantistica Mister Dog, da anni impegnata nella divulgazione della cultura cinofila e degli sport cinofili, organizza per il 15 maggio 2022 un seminario formativo per proprietari e professionisti cinofili sul tema" Alimentazione del Cane – dalle crocchette alla casalinga – Nozioni consigli suggerimenti per scegliere il meglio per i nostri amici a 4 zampe" tenuto dalla docente Alessandra Napolitano.

Si tratta del primo evento del genere organizzato sul territorio di Ortona pensato per elevare la consapevolezza su ciò che alimenta i nostri cani, su quanto questo possa contribuire al loro benessere e comportamento. L'evento è rivolto ai proprietari che vogliono conoscere e capire la qualità dei cibi proposta ai loro cani ma anche a professionisti cinofili che intendono avere una visione diversa, più dettagliata sul tema dell'alimentazione cinofila. A loro infatti verranno riconosciuti crediti formativi APNEC.

La docente è la Dott.sa Alessandra Napolitano, tecnico veterinario esperto in alimentazione ed educatore cinofilo.

L'evento si terrà presso la sede del Centro Cinofilo Mister Dog asd in c.da San Martino ad Ortona in una location green e completamente dedicata agli amici a 4 zampe. In caso di pioggia la classe sarà spostata in aula. L'evento sarà valido con un numero minimo di iscritti pari a 10 massimo 20.

Info e prenotazioni entro e non oltre le ore 24.00 di giovedì 12 maggio 2022 telefonando al numero 380.7568075 oppure scrivendo all'indirizzo mrdog.trainingcamp@gmail.com