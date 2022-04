Regole anti-covid: ecco cosa cambierà dal 1° maggio

L'AQUILA - Dal 1 di maggio ci sarà un ulteriore cambiamento per quanto riguarda le regole anti-covid. Dopo il primo allentamento delle restrizioni ad aprile, cosa cambierà ulterioremente tra 10 giorni?

Intanto il green pass base non sarà più necessario sul lavoro, nei bar e ristoranti al chiuso, per partecipare agli spettacoli all'aperto, per gli stadi e per salire su aerei, treni, pullman turistici o interregionali, navi e traghetti.

E anche per il super green pass ci sono novità: non dovrà più essere esibito nei cinema e nei teatri, nei centri benessere, nelle palestre, piscine e palasport. Via libera anche per i congressi e i convegni, per i centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso, per le feste, sale da ballo e discoteche, ma anche per le sale gioco, le sale scommesse e i casinò.

Insomma, un allentamento delle restrizioni che inzia ad avere il sapore della normalità.