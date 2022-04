Ortona: il 24 e il 25 aprile due giornate in ricordo della Liberazione

ORTONA - Due giornate di eventi per il 77esimo anniversario della Liberazione.

Domenica 24 aprile, presso l'auditorium Polo Eden, a partire dalle ore 18:00, sarà presentato il documentario "Bella ciao. Per la libertà".

Nella giornata di lunedì 25 aprile, alle ore 10:00 sarà scoperta una targa in ricordo di via Dario Serafini, alle ore 11:00 sarà deposta una corona al Monumento "Il prezzo della pace".

La giornata proseguirà con la Banda Città di Ortona.