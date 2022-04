Promozione: Ibra Ndiaye fa rinascere l’Ortona, il San Salvo deve sudarsi i play-off fino alla fine

ORTONA - L'Ortona torna a vincere, più per l'orgoglio che per il 1° posto - considerato che l'Union Fossacesia non fallisce il matchpoint promozione e sale in Eccellenza - battendo 3-2 il San Salvo.

La gara viene sbloccata da Scioletti prima del raddoppio firmato da Ibra Ndiaye. Quella di mister Zeytulaev, l'ha dimostrato in questa stagione, però è squadra che non molla mai, infatti Triglione rimette in partita i suoi. Ibra Ndiaye complica il tentativo di rimonta dei biancazzurri siglando la sua personale doppietta e di fatto non serve a nulla il 3-2 segnato successivamente da Momo Seck.

I gialloverdi con questo successo blindano il 2° posto, divenuto a rischio dopo i recenti risultati, e affronteranno il match dell'ultima contro il San Giovanni Teatino senza pensieri di classifica. Quelli che, invece, avrà il San Salvo, che così facendo subisce il sorpasso della Casolana (5-0 all'Athletic Lanciano, già retrocesso), torna al 5° posto e dovrà ora gestire un punto di vantaggio sull'Atessa 6ª. Per evitare brutte sorprese, però, Iezzi e compagni dovranno vincere contro un Val Di Sangro ancora in corsa per la salvezza diretta, con un risultato diverso l'Ortona 2ª potrebbe scappare a 9 o più punti di vantaggio facendo saltare la disputa della semifinale play-off.

25ª GIORNATA PROMOZIONE, GIRONE C

Bucchianico 1-2 Atessa

Casolana 5-0 Athletic Lanciano

Elicese 0-1 San Giovanni Teatino

Ortona 3-2 San Salvo

Scafapassocordone 0-3 Miglianico

Tollese 1-2 Union Fossacesia

Val Di Sangro 1-1 Francavilla

26ª E ULTIMA GIORNATA PROMOZIONE, GIRONE C

Atessa-Tollese

Athletic Lanciano-Scafapassocordone

Francavilla-Casolana

Miglianico-Bucchianico

San Giovanni Teatino-Ortona

San Salvo-Val Di Sangro

Union Fossacesia-Elicese

CLASSIFICA PROMOZIONE (GIRONE C)

Union Fossacesia 52

Ortona 47

Miglianico 43

Casolana 41

San Salvo 39

Atessa 38

Scafapassocordone 36

Francavilla 35

San Giovanni Teatino 32

Val Di Sangro 30

Tollese 27

Elicese 25

Bucchianico 18

Athletic Lanciano 7