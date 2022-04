L’Aquila, inizia una nuova settimana politica all’Emiciclo. Il programma

L'AQUILA - La settimana politica all'Emiciclo si apre oggi, martedì 26 aprile, con la riunione, alle ore 11, della Commissione consiliare "Territorio, ambiente e infrastrutture". In esame il progetto di legge "Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo12 del D.lgs. n. 79". Giovedì 28 aprile, alle 10.30, è convocata la Commissione vigilanza con il seguente ordine del giorno: "Iter di approvazione della variante generale al PRG del Comune di Atessa (CH) e determinazioni della Regione Abruzzo" (in audizione: Nicola Campitelli, assessore regionale competente urbanistica e territorio; Pierpaolo Pescara, direttore Dipartimento Territorio-Ambiente della Regione Abruzzo; Iris Flacco, dirigente del Servizio pianificazione territoriale e paesaggio; Giulio Borrelli, sindaco di Atessa; Luciano D'Alfonso, senatore componente Commissione parlamentare per le questioni regionali); "Avviso pubblico per incarico di Direttore Unità Operativa complessa di cardiologia ospedale di Lanciano" (in audizione: Nicoletta Verì, assessore competente; Thomas Schael, direttore generale Asl 2; Giovanni Stroppa, direttore amministrativo Asl 2)