Ortona, Perdono 2022: il 30 aprile Cristina D’Avena in piazza della Repubblica

ORTONA - Cristina D'Avena, sabato 30 aprile 2022 in piazza della Repubblica a Ortona alle ore 21:00.

La cantante esordisce all'età di tre anni e mezzo cantando "Il valzer del moscerino" allo Zecchino d'Oro 1968, dove si aggiudica il terzo posto; tre anni dopo partecipa nuovamente con "È fuggito l'agnellino" in coppia con Marlena D'Ambrosio. Dopo queste esperienze rimane all'Antoniano come componente del Piccolo Coro fino al 1976, ma continuerà a frequentarlo per altri cinque anni.

Nel 1981 incide la sua prima sigla per un cartone animato: Bambino Pinocchio, scritta da Luciano Beretta e Augusto Martelli per la serie animata giapponese Pinocchio, trasmessa a partire dall'anno dopo su Canale 5; in seguito ha dichiarato di essere stata chiamata a eseguirla da Giordano Bruno Martelli, mentre invece secondo Mariele Ventre, direttrice del Piccolo Coro dell'Antoniano, sarebbero stati i frati a segnalarla a Canale 5.