Covid. Mascherine, green pass e vaccino: ecco come cambiano le regole da oggi

ABRUZZO - Da oggi cambiano le regole per quanto riguarda mascherine e green pass. L'obbligo di indossare le mascherine persiste in realtà fino al 15 giugno per quanto riguarda il viaggio a bordo di aerei, treni, metropolitane e bus, ma anche per cinema, teatri, sale da concerto e palazzetti al chiuso. Obbligatorie anche per i visitatori degli ospedali, delle Rsa, hospice e strutture riabilitative. Resta l'obbligo di indossare la protezione anche per gli studenti dai 6 anni in su e per tutta la durata dell'anno scolastico in corso. La mascherina è poi fortemente raccomandata nei luoghi di lavoro, ma non è più necessaria, o meglio raccomandata solo nelle situazioni "a rischio", in negozi, supermercati, ristoranti, bar, stadi e teatri all'aperto.

Modifiche anche per la regolamentazione che riguarda il green pass: resta infatti l'obbligo di esibirlo solo per le visite in ospedale e nelle Rsa, mentre non sarà più necessario per l'accesso in tutti i luoghi pubblici e privati e sui mezzi divtrasporto (con alcune esclusioni nei collegamenti per l'estero).

E poi il vaccino: l'obbligo di vaccinazione resta in vigore fino al 15 giugno per il personale scolastico, le forze dell'ordine e tutti i cittadini dai 50 anni in su. ma per queste categorie cessa l'obbligo di green pass per lavorare. Vaccino obbligatorio fino al 31 dicembre invece per medici, infermieri e tutto il personale sanitario.