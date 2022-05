Covid-19: oggi in Abruzzo 2273 nuovi casi e 3 decessi

PESCARA - Sono 2273 (di età compresa tra 2 mesi e 104 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 378491. Dei positivi odierni, 1913 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (si tratta di un 91enne della provincia di Chieti e di un 93enne della provincia dell’Aquila, mentre un altro caso è riferito ad un decesso avvenuto nei giorni scorsi) e sale a 3225.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 318180 dimessi/guariti (+2798 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 57086 (-528 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 6211 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche.

322 pazienti (-15 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 12 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 56752 (-513 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2723 tamponi molecolari (2269519 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 11802 test antigenici (3585424).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 15.64 per cento.

Del totale dei casi positivi, 79333 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+417 rispetto a ieri), 106803 in provincia di Chieti (+715), 87332 in provincia di Pescara (+516), 94145 in provincia di Teramo (+573), 7619 fuori regione (+25) e 3259 (+27) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.