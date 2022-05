Sostegni-ter, da oggi le domande online per ricevere i contributi a fondo perduto

L'AQUILA - Da oggi, 3 maggio alle ore 12:00, i commercianti con i codici Ateco ammessi al contributo a fondo perduto del Sostegni-ter possono fare domanda online sul portale del ministero dello Sviluppo economico.

Possono accedere al contributo le imprese che:

I REQUISITI:

- svolgono in via prevalente un’attività̀ di commercio al dettaglio indicate qui;

- presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;

- hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto applicando una percentuale – che va dal 40 al 60 % - alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019.

L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno. Il termine per la presentazione delle domande è il 24 maggio 2022. Per maggiori informazioni clicca qui.