Chieti, Oss: sindacati fiduciosi per una maggiore tutela

CHIETI- Ieri si è svolto, nella sede della Direzione dell'ASL Lanciano-Vasto-Chieti, il sesto incontro con i componenti del tavolo tecnico delegati dalle sigle sindacali per la reinternalizzazione del personale con profilo di Operatore socio sanitario.

"Nel corso della riunione, il Direttore generale Thomas Schael e il Direttore Amministrativo, Giovanni Stroppa, hanno confermato gli impegni già assunti a garanzia della tutela occupazionale, e illustrato le azioni intraprese. Sono stati forniti i dati del personale in servizio con le diverse tipologie contrattuali, a fronte dei quali è stata ribadita la volontà piena di attuare ogni possibile soluzione a tutela di tutto il personale precario interessato", si legge nel comunicato.

"Le parti sindacali, nel prendere atto delle azioni intraprese, coerenti con il programma condiviso nel corso dei precedenti incontri tecnici e puntualmente verbalizzate, si sono dette fiduciose per il buon esito del percorso, esprimendo soddisfazione per la linea portata avanti dall'Azienda".