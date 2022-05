Giovanissimi provinciali: 2ª vittoria di fila per l’Ortona, continua la caccia al titolo

ORTONA - L'Ortona, in lotta per il titolo nel campionato Allievi provinciali, continua a brillare anche nel campionato Giovanissimi provinciali. L'Under 15 gialloverde ha ottenuto infatti la 2ª vittoria su 2 partite nella seconda fase, nel girone A valido per il titolo della provincia di Chieti, con un 4-1 senza storia contro il Torrebruna.

Vero mattatore del match Rocco Ranalli, che ha siglato una tripletta portando a 4 i gol in questa seconda fase, dopo i 7 messi a segno nella prima fase. L'altra rete porta la firma di Tommaso Patricelli, che ha invece trovato la gioia personale per la 3ª volta in questa stagione.

Nell'altro girone valido per il titolo si complica già la corsa dello Sporting San Salvo, alla 2ª sconfitta consecutiva. Non è bastato il gol di Zyad Nadi, la Tollese ha vinto 3-1 lasciando i sansalvesi a secco di punti. Nello stesso gruppo la Virtus Anxanum è uscita sconfitta da Francavilla.

Giornata amara anche nel raggruppamento valido per la Coppa Fair Play. La Virtus Vasto resta a 0 punti anche dopo la trasferta di Val Di Sangro, i padroni di casa hanno infatti vinto 2-1. Aquilotti San Salvo non dà continuità alla vittoria della 1ª giornata, proprio contro i vastesi, perdendo 6-0 in casa del River Chieti '65.

2ª GIORNATA (GIRONE A PROMOZIONE - CHIETI/VASTO)

Ortona U15 4-1 Torrebruna U15

Sambuceto U15 4-1 La Cantera Gissi U15

CLASSIFICA

Ortona U15 6

Sambuceto U15 6

Torrebruna U15 0

La Cantera Gissi U15 0

2ª GIORNATA (GIRONE B PROMOZIONE - CHIETI/VASTO)

Sporting San Salvo U15 1-3 Tollese U15

Francavilla U15 1-0 Virtus Anxanum U15

CLASSIFICA

Francavilla U15 6

Tollese U15 3

Virtus Anxanum U15 3

Sporting San Salvo U15 0

2ª GIORNATA (COPPA FAIR PLAY - CHIETI/VASTO)

Val Di Sangro U15 2-1 Virtus Vasto U15

River Chieti '65 U15 6-2 Aquilotti San Salvo U15

CLASSIFICA

River Chieti '65 U15 3 (una partita in meno)

Val Di Sangro U15 3 (una partita in meno)

Aquilotti San Salvo U15 3

Virtus Vasto U15 0