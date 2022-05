Abruzzo, Cna Giovani imprenditori organizzano web talk su imprenditoria femminile

L'AQUILA - "Con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto verso il futuro" è lo slogan scelto dalla Cna Giovani Imprenditori e Impresa Donna, in omaggio alla nota canzone "A muso duro" di Pierangelo Bertoli, per lanciate un web talk. Appuntamento martedì 10 maggio, alle ore 18, sulla loro pagina Facebook per illustrare gli incentivi stabiliti dal bando "Fondo Impresa Donna", misura prevista dal Pnrr per il sostegno all'imprenditorialità femminile nel Mezzogiorno. Lo ribadisce Silvio Calice, coordinatore Cna Costruzioni Abruzzo e responsabile di Giovani Imprenditori Abruzzo

L'evento è in diretta streaming, sulla pagina Facebook Cna Giovani Imprenditori Abruzzo.

Interverranno al dibattito Linda D'Agostino, presidente Cna Impresa Donna Abruzzo, Mauro Pandolfi, Fidimpresa Abruzzo e Silvio Calice.

Durante il webtalk saranno date risposte alle domande del pubblico che potrà interagire sulla pagina Facebook.