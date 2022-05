Covid-19, oggi in Abruzzo 1480 nuovi positivi

L'AQUILA - Oggi in Abruzzo 1480 nuovi positivi, eseguiti 3084 tamponi molecolari e 7863 test antigenici, 7 deceduti (3 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell'Aquila, 3 in provincia di Teramo), 325215 guariti (+1184), 56402 attualmente positivi (+289), 301 ricoverati in area medica (-8), 9 in terapia intensiva (invariato), 56092 in isolamento domiciliare (+297). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (262), Chieti (555), Pescara (319), Teramo (306), fuori regione (18), in accertamento (20).