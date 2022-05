Covid 19, oggi in Abruzzo 1208 nuovi positivi

L'AQUILA - Coronavirus, domenica 8 maggio. Oggi in Abruzzo 1208 nuovi positivi, eseguiti 1883 tamponi molecolari e 7048 test antigenici, 1 deceduto (in provincia di Chieti), 325952 guariti (+737), 56899 attualmente positivi (+497), 304 ricoverati in area medica (+3), 9 in terapia intensiva (invariato), 56559 in isolamento domiciliare (+467). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (181), Chieti (408), Pescara (295), Teramo (275), fuori regione (16), in accertamento (33).