D’Annunzio, anche quest’anno attivato il fondo per studenti in difficoltà

CHIETI - Anche per l’a.a. 2021/2022 l’Università di Chieti-Pescara destina il fondo di solidarietà alla concessione di sussidi economici straordinari agli studenti meritevoli che nel corso dell’anno accademico corrente vengano a trovarsi per motivi straordinari, imprevisti e imprevedibili, in situazione di grave disagio economico personale o familiare tale da poter ostacolare o compromettere la regolare prosecuzione e/o conclusione degli studi.

Le provvidenze a favore di studenti sono erogate a domanda e assegnate con decreto direttoriale a seguito di apposita istruttoria condotta dalla Responsabile del Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità alla presenza dei Rappresentanti degli studenti in CdA e del Presidente della Consulta degli Studenti.

Gli interventi di sostegno sono compatibili con la fruizione di esoneri dal pagamento della contribuzione universitaria ma non con la contemporanea assegnazione di altre Borse di studio.

Per ricevere istruzioni sul da farsi, contattare servizio.dirittostudio@unich.it