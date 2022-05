Ortona. Parco delle Dune, magistrato ordina rimozione del "salottino"

ORTONA - Il Magistrato della Procura di Chieti ha ordinato la rimozione del "salottino" sorto sbancando una parte del parco delle Dune a Ortona e denunciato dalla Stazione Ornitologica Abruzzese qualche giorno fa.





A seguito della segnalazione della SOA si è svolto un sopralluogo di Comune e Capitaneria durante il quale sono state accertate le criticità segnalate, chiedendo alla procura chietina istruzioni. La stessa ha giustamente optato per l'immediata rimozione dei manufatti al posto del loro sequestro, che avrebbe allungato a dismisura i tempi del ripristino. Ora Ecolan, la ditta che si occupa dello smaltimento per conto del comune, avrà tre giorni per rimuovere i materiali accumulati.





Per una segnalazione che pare andare a buon fine sembra invece non risolversi la questione della tutela dei nidi di fratino nello stesso tratto di litorale. Finora a Ortona sono stati rinvenuti e segnalati immediatamente agli enti con PEC e coordinate geografiche 8 nidi, di cui 7 trovati dagli ornitologi della Stazione Ornitologica Abruzzese e 1 dal cosiddetto "progetto Salvafratino" del WWF.