Dellera e i Malati immaginari in live allo Scumm di Pescara, lunedì 16

VASTO - Appuntamento da non perdere lunedì 16 maggio allo Scumm di Pescara. Il cantante e polistrumentista Roberto Dellera salirà sul palco della “Cave Room” del Circolo Arci abruzzese, in un evento che si inserisce nel tour solista del bassista degli Afterhours. Apriranno il concerto I Malati Immaginari, duo darkwave di Vasto. Lo fa sapere il gruppo in una nota.

"Dellera nasce artisticamente negli anni Novanta a Birmingham, dove fonda band come i Love Trip, i Solarflares, e collaborando con artisti locali come Mickey Greany e i Though Gang. Tornato in Italia nel 2005, partecipa alla realizzazione del disco d’esordio dell’amico di sempre Diego Mancino “Cose che Cambiano Tutto”. In quel periodo a un dinner party incontra casualmente Manuel Agnelli degli Afterhours, da poco senza bassista dopo l’abbandono di Andrea Viti. Dall’incontro al provino il passo è breve, e da allora Roberto Dellera è membro ufficiale della band milanese. Dopo l’esordio solista “Colonna Sonora Originale”, Roberto Dellera registra la sua seconda release “Stare Bene è Pericoloso”, oltre a cinque album con gli Afterhours, con cui va 4 volte tour negli Stati Uniti. In Italia collabora artisticamente con i cantautori Dente e Daniele Silvestri. Nel 2016 fonda insieme a Enrico Gabrielli (Afterhours) e il batterista Lino Gitto il progetto psichedelico “The Winstones”, registrando due dischi e un album live", precisa la nota.

"I Malati Immaginari nascono a Vasto (Ch) dall’incontro fra Dario (chitarra, synth e voce) e Laura (cajon e percussioni). Caratterizzano il loro sound dark e decadente fondendo elementi acustici a parti elettroniche, con un occhio al synth pop anni ‘80. Dopo i primi due singoli “Non Passa +” e “Bambola Parlante”, che hanno ottenuto la curiosità di pubblico e critica, il duo vastese licenzierà a breve il loro primo ep “Schiena Contro Schiena”. Attualmente in finale al Sanremo Rock 2022, I Malati Immaginari sono in tour nazionale di supporto ad artisti come Pierpaolo Capovilla & I Cattivi Maestri, Federico Poggipollini, Omar Pedrini, Meganoidi, Dellera e altri".