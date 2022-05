L’Aquila, la Regione approva la tutela della vongola nostrana

L'AQUILA - La giunta regionale che si è riunita oggi a L'Aquila ha adottato un provvedimento per la tutela della "vongola nostrana" Venus spp. (Chamelea gallina) mediante spostamento della risorsa ittica dai fondali marini oggetto di escavo e prelievo di sabbie di fondale e dalle zone di rilascio in prossimità degli arenili antistanti i litorali abruzzesi preventivamente individuati. Il tutto attraverso uno specifico Piano straordinario di spostamento dal

consorzio di gestione Vongole Abruzzo (CO.GE.VO. Abruzzo) con il supporto di un organismo scientifico esperto in molluschi bivalvi nel limite delle risorse disponibili che sono pari a 60 mila euro.

Gli aiuti saranno concessi ed erogati in regime de minimis ai sensi del regolamento della Commissione europea (n. 717/2014), alle imprese di pesca che dimostrino di aver partecipato attivamente, con le proprie unità da pesca, alle attività del piano straordinario.