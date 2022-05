Ortona, Comune capofila di tre progetti per servizi sociali finanziati dal ministero

ORTONA - Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha ammesso a finanziamento i tre progetti presentati dal Comune di Ortona, in qualità di ente capofila dell’ambito distrettuale locale, per un totale di 2 milioni e 135mila euro. Lo fa sapere in una nota il Comune. "I progetti saranno dunque finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e andranno a migliorare e rafforzare i servizi sociali già erogati.

In particolare, saranno implementati i servizi domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione per un totale di 330mila euro, saranno attuati poi percorsi di autonomia per persone con disabilità per un totale di 715mila euro, infine sarà predisposto un nuovo servizio in favore di persone che versano in difficoltà con la realizzazione della cosiddetta Stazione di posta, un progetto innovativo che prevede un investimento sul territorio provinciale di un milione di euro, con l’obiettivo di aiutare le persone senza dimora ad accedere ad una sistemazione temporanea per singoli o famiglie".