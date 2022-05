Pallavolo, l’Impavida Ortona-Francavilla Under 17 batte la Teate Chieti in gara 1 di semifinale

ORTONA - La formazione Under 17 dell'Impavida Ortona-Francavilla, a domicilio della Teate Chieti, si aggiudica gara 1 della semifinale regionale di pallavolo. I ragazzi di Gervasio Iurisci e Enrico Luca Zulli hanno infatti battuto per 3 set a 2 i padroni di casa mettendosi sulla buona strada per l'accesso in finale.

Capitan Falcone e i suoi compagni sono partiti fortissimi vincendo subito il primo set (23-25 il punteggio) e poi anche il secondo (20-25). Vincendo il terzo set si sarebbero potuti portare a casa il successo, ma hanno subito il ritorno dei teatini, che hanno avuto la meglio sia nel terzo che nel quarto set (25-19, 25-23 i risultati). Si è reso dunque necessario disputare il tie-break, vinto 15-12 dai piccoli Impavidi.

Gli ortonesi proveranno a strappare il pass per la finale già lunedì prossimo, quando al Palazzetto dello Sport, alle ore 20:00, si svolgerà gara 2, evitando così la disputa di gara 3, al momento prevista per venerdì 20.