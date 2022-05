Bandiera Blu, il vicepresidente dell’Anci Giovani Abruzzo si congratula con i comuni

L'AQUILA - “Mi riempie di soddisfazione sapere che gli sforzi dei nostri amministratori vengono premiati con riconoscimenti così importanti come la bandiera blu, sinonimo, non solo di qualità delle acque, ma anche di ottimo servizio offerto in spiaggia.”

È questo il commento del vice presidente di Anci Giovani Abruzzo, Giovanni Finoro, alla notizia del nuovo incremento del numero di comuni abruzzesi a cui è stata consegnata l’ambita bandiera blu. Infatti l’Abruzzo è passato dai 13 vessilli del 2021 ai 14 del 2022.

Oltre alle riconferme dello scorso anno di Scanno, Villalago, Tortoreto, Martinsicuro, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, Pescara, Francavilla al Mare, Fossacesia, Vasto e San Salvo, si è aggiudicato l’importante vessillo anche il comune di Alba Adriatica.



Si tratta di un autorevole riconoscimento, conferito annualmente dalla “Foundation for Environmental Education”, a quei comuni rivieraschi che si distinguono particolarmente nell’adozione di politiche di sostenibilità e tutela ambientale e nello specifico per l’eccellenza delle acque di balneazione, per la percentuale di raccolta differenziata, per la promozione di iniziative di educazione ambientale, per lo sviluppo di un turismo sostenibile, per i servizi dedicati alle persone disabili, per i servizi di sicurezza sulla spiagge.

“Come vicepresidente dell’Anci Giovani Abruzzo – afferma Finoro – mi voglio congratulare con i comuni reduci dalla riconferma dell’importante vessillo, ma ancor di più voglio complimentarmi con gli amministratori di Alba Adriatica che per la prima volta si aggiudica questo riconoscimento. Questi traguardi sono importanti per la nostra regione che deve ambiare all’obiettivo di una costa interamente insignita di questo premio.”

“Come amministratore, invece, - conclude il vice presidente Finoro - mi onoro di essere assessore di un comune a cui viene riconfermata per la ventunesima volta consecutiva. Ancora una volta Fossacesia, comune riferimento della costa dei Trabocchi, gli sforzi della nostra amministrazione nel garantire la miglior qualità delle acque e ottimi servizi ai turisti vengono riconosciuti da un ente terzo.”