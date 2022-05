Ortona: subacqueo disperso in mare, trovato senza vita

ORTONA - Intorno alle prime luci dell’alba di stamani, verso le ore 06.30, è arrivata alla Capitaneria di Porto di Ortona da parte della locale stazione dei Carabinieri, la segnalazione di un sub, un uomo di 51 anni di Pompei, disperso in mare.

Immediatamente è stata allertata ed attivata tutta la catena del personale presente in Sala Operativa della Capitaneria di porto di Ortona oltre alla contemporanea attivazione del Servizio S.A.R. (Ricerca e Soccorso in mare) con l'uscita in mare della M/V CP 885 e del GC B102 dislocati presso il sorgitore ortonese.

Dalle prime informazioni acquisite dal personale presente sul posto, da parte di uno dei due pescatori che, nel corso della notte tra sabato e domenica, si stavano cimentando in attività di pesca, nel tratto di mare compreso tra la spiaggia di Cintioni del comune di Ortona ed il comune di San Vito Chietino, risulta che manca all’appello un subacqueo che si sarebbe immerso con attrezzatura da pesca a seguito e che l’ultimo avvistamento dello stesso da parte del segnalante è avvenuto intorno alle ore 00.30 della giornata di domenica.

E' stata immediatamente contattata anche la Sala Operativa del Reparto Operativo della Direzione Marittima di Pescara per il coordinamento dei mezzi aerei e navali ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera di Roma al fine del costante aggiornamento.

Nel breve volgere di alcuni minuti ha mollato gli ormeggi la Motovedetta CP 885 che si è diretta verso il tratto di mare oggetto della segnalazione, mentre il personale operativo del servizio terrestre, Nucleo N.O.P.A. ha raggiunto con i mezzi di servizio l’area di interesse.

Le ricerche effettuate in collaborazione con il personale della locale stazione Carabinieri di Ortona e con il personale imbarcato dei VV.F. di Ortona, grazie anche all’ausilio di un subacqueo già presente in zona, hanno portato al ritrovamento intorno alle ore 07.45 di una cintura con dei pesi di piombo e di un fucile per uso pesca.

A seguito di tale ritrovamento è stato valutato di richiedere l’approntamento da parte dei VVF di Chieti dell’unità di volo (elicottero) con impiego di personale subacqueo, che si è alzato in volo dalla base di Pescara dirigendo verso la zona delle operazioni, andandosi ad affiancare al personale già presente sul tratto di mare interessato.

Dopo quasi tre ore di ricerca, è stato avvistato a pelo d’acqua il corpo del subacqueo, in posizione di galleggiamento, con il volto riverso il fondo del mare, da parte del personale imbarcato a bordo della Motovedetta CP 885. Il copro veniva ritrovato a meno di 400 metri dal pennello del porticciolo turistico di San Vito Chietino.

Dopo il recupero da parte del personale imbarcato sulla Motovedetta CP 885, la stessa unità navale ha fatto prontamente rotta per il porto di Ortona, dove in banchina era già presente il personale del 118 che ha roceduto alle verifiche di natura medica.

Dell’accaduto è stato interessato prontamente il Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Lanciano che ha disposto la predisposizione degli accertamenti di medicina legale che il caso richiede.