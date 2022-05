Promozione, il San Salvo gioca meglio ma al 120° Konda manda in estati l’Ortona

ORTONA - Intensa e ricca di emozioni la semifinale play-off del girone C del campionato di Promozione, che ha visto protagoniste Ortona e San Salvo. Sono serviti addirittura i tempi supplementari per decretare una delle finaliste, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, proprio allo scadere dell'extra-time i gialloverdi hanno blindato il passaggio del turno, che sarebbe arrivato anche con un pari dopo i 120' in virtù del miglior piazzamento, trovando il gol del definitivo 2-1.

Al Comunale di Ortona a passare in vantaggio sono stati proprio i padroni di casa, che nella parte iniziale del match sono andati a segno con Ligocki. Dopo un inizio faticoso la rete subita ha svegliato il San Salvo, che ha cominciato a fare la voce grossa. Verderosa già nel corso della prima frazione si è divorato il gol del pari. La squadra di Z è riuscita comunque a pareggiare i conti nella ripresa con D'Alessandro, che ha dato la possibilità ai suoi di dover cercare solo una rete per strappare la qualificazione alla finale.

Nel secondo tempo, giocato meglio dai biancazzurri, ancora Verderosa è andato vicino al gol, senza riuscire però a concretizzare. Nei tempi supplementari il cannovaccio del match non è cambiato, il San Salvo all'attacco e l'Ortona a difendere il pari-qualificazione. All'ultimo secondo, in contropiede, il classe 2001 Konda Marino ha infilato Cattafesta mandando in estati la squadra di casa.

In finale ci va dunque l'Ortona, che ha avuto la capacità di resistere al forcing sansalvese, e ora si ritroverà di fronte il Miglianico, che ha battuto 3-0 la Casolana. Il San Salvo esce, invece, a testa altissima, con la consapevolezza di aver compiuto un cammino straordinario.