All’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio l’evento "Le Piante Amiche"

CHIETI - Con l’iniziativa “Le Piante Amiche”, l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara risponde all’invito dell’European Plant Science Organization (EPSO) ed aderisce al “Fascination of Plants Day-2022”.

L’obiettivo è sensibilizzare il grande pubblico così che si lasci affascinare dalle piante e dall'importanza delle scienze vegetali per la conservazione dell’ambiente, la salute del pianeta, l'agricoltura e la sostenibilità della produzione alimentare. Il programma de “Le Piante Amiche”, dal 16 al 22 maggio prossimi, prevede numerosi incontri scientifici e iniziative divulgative e formative.

«Il “Fascination of Plants Day” - spiega il professor Luigi Menghini, docente di Botanica farmaceutica presso il Dipartimento di Farmacia della “d’Annunzio” - è fissato per il 18 maggio, ma un giorno solo non bastava. C'è tanto, per tutti e per tutti i gusti, con aperture straordinarie, visite guidate, seminari, degustazioni, laboratori, passeggiate e corsi».

Tra le iniziative proposte troviamo anche: "Conosco ciò che mangio, mangio per conoscere", un progetto di educazione alimentare sviluppato con Coldiretti Abruzzo e Coldiretti Giovani Impresa; "Fermenti di primavera", evento serale organizzato con Slow Food di Chieti; "Il miele e l’apicoltura: produzione e caratteri organolettici", un seminario per ricordare il valore ecologico ed ambientale dell’apicoltura.