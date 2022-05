Regione Abruzzo: bollo 2019, sanzioni ridotte di un sesto se si paga entro il 14 giugno

L'AQUILA - Il servizio Entrate della Regione Abruzzo comunica che, dal prossimo mese di giugno, prenderà avvio la campagna di accertamento della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2019.

I cittadini abruzzesi, non in regola con il pagamento del bollo, riceveranno a mezzo posta certificata o come atto giudiziario, il documento di sollecito, comprensivo di sanzioni al 30 per cento, di interessi e oneri di notifica.

"Onde evitare tale eventualità - specifica la nota - si invitano coloro che non sono ancora in regola a procedere con il pagamento della tassa automobilistica 2019 e a regolarizzare, quanto prima, la loro posizione tributaria. Termine ultimo il 14 giugno 2022. Nel rispetto di tale ultimo termine di pagamento, le sanzioni addebitate per la regolarizzazione saranno ridotte ad un sesto e, cioè, saranno pari al 5 per cento, oltre agli interessi calcolati fino al momento del pagamento".

La regolarizzazione del bollo può essere effettuata negli uffici territoriali Aci presenti in ciascun capoluogo di provincia, nelle delegazioni Automobile club d'Italia, gli uffici postali, le agenzie pratiche auto e i tabaccai autorizzati.