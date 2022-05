Crecchio, seconda finale regionale di Miss Mondo: coroncine a Federica Memmo e Julia Fuschi - FOTO

CRECCHIO - Crecchio, con il suo Castello Ducale non ha voluto mancare l’appuntamento con la bellezza, e la scorsa domenica in occasione della Festa di San Vincenzo, ha ospitato una finale regionale che ha decretato 2 vincitrici che accedano alla fase delle finali nazionali.

La serata è stata organizzata dall’amministrazione comunale ed in primis il sindaco Nicolino Di Paolo che avvalendosi del supporto di consiglieri e comitato feste e dall’organizzazione regionale del concorso curata da Camillo Del Romano e Laika D’Agostino dell’Agenzia FourEvent mandataria regionale del concorso, sono riusciti a regalare alla cittadinanza una piacevole serata di primavera.

Sul palco oltre alla bellezza delle 16 miss in gare, vi sono stati momenti moda con le collezioni Doris Creation, e momenti di musica e cabaret con le esibizioni di Daniel Mincone e Angelo Carestia, mentre la conduzione della serata affidata a Sabrina Bocchino.

Le miss sono state giudicate da una nutrita giuria presieduta dall’Ass.regionale Nico Campitelli e dal vice sindaco Valerio Di Benedetto, coaudiuvata da Alessandra Speranza, Silvio Valentini, Giovanni Finoro, Patrizia Di Pentina, Nicoletta Finoli, Ludovica Ferrante, Carlo Menicucci, Claudio Campagnoli, Pasquale Doris, Carla Trivilino ed altri giurati.

Le 2 ambite coroncine della seconda finale regionale con fascia di Miss Mondo Semifinalista Nazionale sono state vinte da due bellissime studentesse: Federica Memmo 18 anni di Lanciano e Julia Fuschi 18 anni di Montesilvano, le 2 miss hanno staccato il biglietto per la finale nazionale di Gallipoli in programma dal 1 al 18 giugno e faranno compagnia a Cristina Yaremchuk di Ortona e Ludovica Vecchiotti di Vasto

Sono state assegnate altre fasce nel corso della serata e nello specifico: fascia Miss Mondo Crecchio a Morena Teti 23 anni di Lanciano (Ch); fascia Miss Gil Cagnè vinta da Vivian Lapenna 19 anni di San Salvo (Ch); fascia Miss Caroli vinta da Valentina Morelli 19 anni di Colli Al Volturno(IS); fascia la Miss del Web by Agricola assegnata direttamente dal Web è stata vinta da Denise Braghetti 27 anni di Casalincontrada (Ch); fascia Miss Marconi Solution vinta da Elisa Scaricaciottoli 18 anni di Ortona (ch)

Le altre miss in gara che sono state Giulia Cataldo, Vittoria Occhiocupo, Sophia Marinelli, Marisa Del Romano, Angela Del Rosso, Martina Peca e Federica Del Conte.

Tutte le immagini sono state curate dalla fotografa ufficiale del concorso regionale Ninoska Valenza, le coreografie e back-stage curate da Laika D’Agostino e Martina Menna, la grafica da Francesco Rosato, elaborazioni dati Silvia Di Cicco e Valerio Memmo.

Le acconciature delle miss curate da Erminio Zinni di Paglieta.

Prossime serate di Miss Mondo Abruzzo, il 22 maggio a Chieti nel centralissimo corso Marrucino, e la Finalissima di MISS MONDO ABRUZZO si terrà domenica 29 maggio a L’AQUILA nell’Auditorium di Renzo Piano.