Week-end dove? Grotta Scura di Bolognano, due passi nella preistoria

Week-end Dove? è la rubrica di Zonalocale che ti consiglia un luogo da visitare per una giornata in famiglia e tra amici. Borghi, chiese, castelli, paesaggi naturali. Cosa ti consiglieremo in questa puntata?

La Grotta Scura di Bolognano, in provincia di Pescara, nel cuore dell'Abruzzo, è un luogo pieno di storia e di leggenda, a nostro avviso meraviglioso. Non è difficile raggiungerlo.

Come arrivare: senza dubbio il modo più semplice di raggiungere Bolognano è con il tuo mezzo proprio, e puoi parcheggiare in zona. Il paese si trova infatti a circa 6 chiometri dallo svincolo di uscita autostradale A25 “Casauria-Torre de’ Passeri”.

Nelle grotte, che si trovano a qualche chilometro dal paese, potrai ammirare importanti testimonianze preistoriche che raccontano tracce dell’insediamento del periodo neolitico. Visiterai un vero e proprio “fiume fossile”, una cavità carsica con molti segni di attività umana e presenza costante di animali cavernicoli al suo interno. Dopo le due camere iniziali ben illuminate, dove l'accesso per la visita turistica è libero, la grotta si stringe in cunicoli molto lunghi che spaziano in diverse altre sale.

L’accesso a queste ultime è però delimitato da una cancellata chiusa. E’ possibile visitare quest’area solo in presenza di speleologi per tutelare specie di organismi rari che popolano questo luogo e soprattutto per vivere questa esperienza in piena sicurezza. Un'altra cosa interessante che potresti visitare è la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate: si trova fuori la parte storica di Bolognano, in via dei Colli.

Oppure anche la Valle del Luco, che è un’area naturale in cui lo scorrere dell’acqua del fiume Orta ha causato nel corso dei secoli la formazione delle cosiddette "Marmitte dei Giganti".

Articolo realizzato in collaborazione con viaggiando-italia.it. Foto di Viaggiando Italia.