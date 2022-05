L’Aquila, i lavori delle Commissioni regionali di questa settimana

L'AQUILA - Domani, martedì alle ore 15, è convocata la quinta commissione consiliare Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro. All'esame dei commissari, i progetti di legge relativi a: sistema culturale regionale con audizione dell'assessore Daniele D'Amario; istituzione del servizio di psicologia di base; politiche su beni e attività culturali; integrazioni sulla normativa riguardante i compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette, in particolare le controdeduzioni alle osservanze del governo.

Giovedì 26 maggio, alle ore 12.30, si riunirà invece la seconda commissione Territorio, ambiente e infrastrutture, per la discussione sul progetto di legge che intende modificare la legge sull'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (Arta). Su questo punto, ci saranno le audizioni degli assessori, Nicola Campitelli e Emanuele Imprudente, e il direttore regionale del dipartimento Territorio-ambiente, Pierpaolo Pescara. La riunione proseguirà con l'esame del progetto di legge di modifica sulle espropriazioni per pubblica utilità, che prevede l'audizione del sottosegretario, Umberto D'Annuntiis, e del direttore regionale del dipartimento Infrastrutture-Trasporti, Emidio Primavera. Infine, la stessa Commissione si confronterà sul progetto di legge relativo alle norme in materia di gestione dei corsi d'acqua e di intervalli di manutenzione fluviale e compensazione, con l'audizione del sottosegretario D'Annuntiis e del direttore regionale del dipartimento Primavera.